AFL Teams - FootyMania2 Day 2

Melbourne v Port Adelaide

Friday 30 July, Gabba, 7:50pm

Melbourne

FB Lockhart, McDonald, Lever

HB Salem, May, Hibberd

C Langdon, Oliver, Sparrow

HF Melksham, Weideman, Brayshaw

FF Pickett, Hannan, T McDonald

FOL Gawn, Petracca, Viney

OC Jones, Harmes, Jackson, Firtsch

EMG Spargo, Tomlinson, Neal-Bullen, N Jetta

IN T McDonald, Sparrow

OUT Bennell (managed), Jetta (omitted)

Port Adelaide

FB Mayes, Clurey, Lienert

HB Hartlett, Jonas, Byrne-Jones

C Duursma, Wines, Amon

HF Powell-Pepper, Ebert, Rozee

FF Butters, Dixon, Gray

Fol Ladhams, Houston, Boak

IC Westhoff, Rockliff, Farrell, Georgiades

EMG Bonner, Drew, Garner, Woodcock

IN Lienert, Rockliff

OUT Bonner (omitted), Marshall (inj)