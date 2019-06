AFL Teams: Round 12, 2019

Richmond v Geelong

MCG, Friday June 7, 7:50 pm AEST

Richmond

B Ryan Garthwaite, Nick Vlastuin, Dylan Grimes

HB Noah Balta, Shane Edwards, Bachar Houli

C Liam Baker, Dion Prestia, Kamdyn McIntosh

HF Daniel Rioli, Jason Castagna, Dan Butler

F Dustin Martin, Tom J. Lynch, Jacob Townsend

FOL Ivan Soldo, Trent Cotchin, Josh Caddy

I/C Sydney Stack, Jack Higgins, Jack Graham, Patrick Naish

EMG Mabior Chol, Maverick Weller, Riley Collier-Dawkins, Connor Menadue

IN: Daniel Rioli, Jacob Townsend, Jack Graham, Patrick Naish

OUT: Brandon Ellis (groin), David Astbury (groin and hamstring), Shai Bolton (omitted), Nathan Broad (omitted)

Geelong

B Zach Tuohy, Jake Kolodjashnij, Mark O'Connor

HB Mark Blicavs, Harry Taylor, Tom Stewart

C Patrick Dangerfield, Tim Kelly, Mitch Duncan

HF Luke Dahlhaus, Esava Ratugolea, Tom Hawkins

F Gary Ablett, Gary Rohan, Jordan Clark

FOL Rhys Stanley, Cameron Guthrie, Joel Selwood

I/C Jack Henry, Gryan Miers, Tom Atkins, Brandan Parfitt

EMG James Parsons, Zac Smith, Lachie Fogarty, Jed Bews

IN: Ablett, Stanley

OUT: Z.Smith, Parsons

Carlton v Brisbane

Marvel Stadium, Saturday June 8, 1:45 pm AEST

Carlton

B Nic Newman, Jacob Weitering, Lachie Plowman

HB Caleb Marchbank, Levi Casboult, Dale Thomas

C Will Setterfield, Patrick Cripps, David Cuningham

HF Michael Gibbons, Charlie Curnow, Lochie O'Brien

F Mitch McGovern, Harry McKay, Ed Curnow

FOL Matthew Kreuzer, Sam Walsh, Zac Fisher

I/C Kade Simpson, Sam Petrevski-Seton, Paddy Dow, Jack Silvagni

EMG Angus Schumacher, Matthew Lobbe, Matthew Kennedy, Cameron Polson

IN: Dale Thomas, Lochie O'Brien, Mitch McGovern, Kade Simpson

OUT: Alex Fasolo (Omitted), Liam Stocker (Injured), Matthew Kennedy (Omitted), Darcy Lang (Injured)

Brisbane

B Luke Hodge, Harris Andrews, Daniel Rich

HB Alex Witherden, Darcy Gardiner, Noah Answerth

C Hugh McCluggage, Lachie Neale, Mitch Robinson

HF Cam Rayner, Eric Hipwood, Lincoln McCarthy

F Charles Cameron, Daniel McStay, Lewis Taylor

FOL Stefan Martin, Dayne Zorko, Jarryd Lyons

I/C Nick Robertson, Jacob Allison, Rhys Mathieson, Archie Smith

EMG Ben Keays, Allen Christensen, Josh Walker, Oscar McInerney

IN: Allison

OUT: Keays

Gold Coast v North Melbourne

Marvel Stadium, Saturday June 8, 4:35 pm AEST

Gold Coast

B Charlie Ballard, Chris Burgess, Jarrod Harbrow

HB Jesse Joyce, Jack Hombsch, Lachie Weller

C Alex Sexton, Will Brodie, Jack Lukosius

HF Nick Holman, Peter Wright, Wil Powell

F Jack Martin, Ben King, Touk Miller

FOL Jarrod Witts, David Swallow, Darcy MacPherson

I/C Josh Corbett, Brayden Fiorini, Anthony Miles, Jordan Murdoch

EMG Sam Day, Jacob Heron, George Horlin-Smith, Connor Nutting

IN: Brodie, Harbrow, Miller

OUT: Bowes (injured), Schoenfeld (injured), Horlin-Smith (omitted)

North Melbourne

B Marley Williams, Scott D. Thompson, Luke McDonald

HB Shaun Atley, Robbie Tarrant, Jasper Pittard

C Trent Dumont, Jed Anderson, Jared Polec

HF Jack Ziebell, Mason Wood, Jy Simpkin

F Cameron Zurhaar, Ben Brown, Tarryn Thomas

FOL Todd Goldstein, Ben Cunnington, Shaun Higgins

I/C Luke Davies-Uniacke, Nick Larkey, Sam Durdin, Kayne Turner

EMG Paul Ahern, Curtis Taylor, Kyron Hayden, Tom Campbell

IN: Durdin

OUT: Macmillan (inj)

Adelaide v GWS

Adelaide Oval, Saturday June 8, 7:20 pm AEST

Adelaide

B Luke Brown, Daniel Talia, Kyle Hartigan

HB Brodie Smith, Alex Keath, Wayne Milera

C Rory Atkins, Richard Douglas, Jordan Gallucci

HF Brad Crouch, Taylor Walker, Tom Lynch

F Lachlan Murphy, Josh Jenkins, Eddie Betts

FOL Reilly O'Brien, Matt Crouch, Rory Sloane

I/C Jake Kelly, Paul Seedsman, Cameron Ellis-Yolmen, Rory Laird

EMG Hugh Greenwood, Bryce Gibbs, David Mackay, Sam Jacobs

IN: M. Crouch, Hartigan, Douglas

OUT: Greenwood, Gibbs, Mackay

GWS

B Zac Williams, Sam Taylor, Heath Shaw

HB Adam Kennedy, Phil Davis, Nick Haynes

C Brett Deledio, Josh Kelly, Matt de Boer

HF Adam Tomlinson, Harry Himmelberg, Harry Perryman

F Brent Daniels, Jeremy Cameron, Toby Greene

FOL Shane Mumford, Stephen Coniglio, Jacob Hopper

I/C Isaac Cumming, Tim Taranto, Sam J. Reid, Jeremy Finlayson

EMG Jackson Hately, Aiden Bonar, Lachlan Keeffe, Daniel Lloyd

IN: Williams, Taylor

OUT: Whitfield (inj), Keeffe

Sydney v West Coast

SCG, Sunday June 9, 3:20 pm AEST

Sydney

B Dane Rampe, Lewis Melican, Jake Lloyd

HB Callum Mills, Aliir Aliir, Jarrad McVeigh

C Jordan Dawson, Luke Parker, Oliver Florent

HF Nick Blakey, Sam Reid, Will Hayward

F Tom McCartin, Lance Franklin, Isaac Heeney

FOL Callum Sinclair, George Hewett, Tom Papley

I/C Daniel Menzel, Colin O'Riordan, Ryan Clarke, Darcy Cameron, Ryley Stoddart, Jackson Thurlow, James Rowbottom, James Rose (Four to be omitted)

IN: Darcy Cameron, Ryley Stoddart, Jackson Thurlow, James Rowbottom, James Rose

OUT: Fox (inj)

West Coast

B Brad Sheppard, Will Schofield, Liam Duggan

HB Tom Cole, Jeremy McGovern, Lewis Jetta

C Jamie Cripps, Elliot Yeo, Andrew Gaff

HF Willie Rioli, Jack Darling, Jack Redden

F Liam Ryan, Josh J. Kennedy, Jack Petruccelle

FOL Nathan Vardy, Dom Sheed, Luke Shuey

I/C Jake Waterman, Tom Hickey, Jackson Nelson, Mark Hutchings, Josh Rotham, Jarrod Cameron, Brendon Ah Chee, Josh Smith (Four to be omitted)

IN: Tom Hickey , Jackson Nelson , Josh Rotham , Jarrod Cameron , Brendon Ah Chee , Josh Smith

OUT: Hurn (inj), Allen

Collingwood v Melbourne

MCG, Monday June 10, 3:20 pm AEST

Collingwood

B Brayden Maynard, Jordan Roughead, Levi Greenwood

HB Jack Crisp, Darcy Moore, Jeremy Howe

C Tom Phillips, Scott Pendlebury, Chris Mayne

HF Josh Thomas, Brody Mihocek, Will Hoskin-Elliott

F Jaidyn Stephenson, Jordan De Goey, Callum L. Brown

FOL Brodie Grundy, Steele Sidebottom, Adam Treloar

I/C Brayden Sier, Mason Cox, James Aish, Travis Varcoe, Ben Reid, Isaac Quaynor, Josh Daicos, Ben Crocker (Four to be omitted)

IN: Brayden Sier, Mason Cox, Isaac Quaynor, Josh Daicos, Ben Crocker

OUT: D. Beams (inj)

Melbourne

B Marty Hore, Steven May, Jake Lever

HB James Harmes, Sam Frost, Bayley Fritsch

C Christian Salem, Jack Viney, Oskar Baker

HF Angus Brayshaw, Tom McDonald, Jayden Hunt

F Mitch Hannan, Tim Smith, Christian Petracca

FOL Max Gawn, Nathan Jones, Clayton Oliver

I/C Charlie Spargo, Michael Hibberd, Billy Stretch, Braydon Preuss, Sam Weideman, Alex Neal-Bullen, Jeff Garlett, Josh Wagner (Four to be omitted)

IN: May, Lever, Salem, Preuss, Neal-Bullen, Hore

OUT: Kennedy-Harris, O. McDonald

BYE: Essendon, Fremantle, Hawthorn, Port Adelaide, St Kilda, Western Bulldogs