AFL Teams: Round 13 2019

Adelaide v Richmond

Adelaide Oval, Thursday June 13, 7:50 pm AEST

Adelaide

B Alex Keath, Daniel Talia, Luke Brown

HB Jake Kelly, Kyle Hartigan, Rory Laird

C Brodie Smith, Hugh Greenwood, Wayne Milera

HF Rory Sloane, Taylor Walker, Jordan Gallucci

F Eddie Betts, Josh Jenkins, Lachlan Murphy

FOL Reilly O'Brien, Brad Crouch, Matt Crouch

I/C Paul Seedsman, Rory Atkins, Richard Douglas, Cameron Ellis-Yolmen

EMG Bryce Gibbs, David Mackay, Sam Jacobs, Ben Davis

IN

No Change

Richmond

B Ryan Garthwaite, Nick Vlastuin, Dylan Grimes

HB Noah Balta, Nathan Broad, Bachar Houli

C Brandon Ellis, Dion Prestia, Kamdyn McIntosh

HF Daniel Rioli, Jason Castagna, Dan Butler

F Liam Baker, Tom J. Lynch, Dustin Martin

FOL Ivan Soldo, Jack Graham, Josh Caddy

I/C Sydney Stack, Jack Higgins, Connor Menadue, Patrick Naish

EMG Mabior Chol, Maverick Weller, Shai Bolton, Derek Eggmolesse-Smith

IN

Nathan Broad, Brandon Ellis, Connor Menadue

OUT

Jacob Townsend (Omitted), Trent Cotchin (Injured), Shane Edwards (Injured)