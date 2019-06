AFL Teams - Round 15, 2019

Essendon v GWS

Marvel Stadium, Thursday June 27, 7:20 pm AEST

Essendon

B Patrick Ambrose, Mitch Brown, Martin Gleeson

HB Conor McKenna, Cale Hooker, Adam Saad

C Orazio Fantasia, Zach Merrett, Darcy Parish

HF David Zaharakis, Jayden Laverde, Josh Begley

F Kyle Langford, Shaun McKernan, Anthony McDonald-Tipungwuti

FOL Tom Bellchambers, Dylan Shiel, Dyson Heppell

I/C Michael Hurley, Mason Redman, Dylan Clarke, Andrew McGrath

EMG Aaron Francis, Mark Baguley, Zac Clarke, David Myers

IN

Martin Gleeson

OUT

Matt Guelfi (Injured)

GWS

B Zac Williams, Phil Davis, Adam Kennedy

HB Harry Perryman, Nick Haynes, Heath Shaw

C Adam Tomlinson, Jacob Hopper, Sam J. Reid

HF Zac Langdon, Jeremy Cameron, Toby Greene

F Jeremy Finlayson, Harry Himmelberg, Brent Daniels

FOL Shane Mumford, Stephen Coniglio, Josh Kelly

I/C Tim Taranto, Jackson Hately, Sam Taylor, Brett Deledio

EMG Matt Buntine, Dawson Simpson, Ian Hill, Jake Stein

IN

Nick Haynes, Zac Langdon, Jackson Hately

OUT

Jake Stein (Omitted), Matt Buntine (Omitted), Matt de Boer (Injured)