Check Out The Full Rising Star Voting Here

Sam Walsh was announced as the 2019 Rising Star today, to the surprise of absolutely no one.

Port gun Connor Rozee came in second, with Richmond cult hero Sydney Stack third.

They finished ahead of Western Bulldog Bailey Smith and dreadlocked Cat Gryan Miers.

Check out the full compliment of votes here:

Final Votes

Sam Walsh 54

Connor Rozee 42

Sydney Stack 28

Bailey Smith 21

Gryan Miers 5

Cameron Zurhaar 4

Jordan Clark 4

Nick Blakey 3

Liam Baker 2

Oscar Allen 1

Xavier Duursma 1

By voter:

Gillon McLachlan

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Sydney Stack

2 – Bailey Smith

1 – Oscar Allen

Steve Hocking

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Sydney Stack

2 – Bailey Smith

1 – Jordan Clark

Kevin Bartlett

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Sydney Stack

2 – Gryan Miers

1 – Cameron Zurhaar

Kevin Sheehan

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Bailey Smith

2 – Nick Blakey

1 – Gryan Miers

Luke Darcy

5 – Connor Rozee

4 – Sam Walsh

3 – Sydney Stack

2 – Cameron Zurhaar

1 – Jordan Clark

Cameron Ling

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Syndey Stack

2 – Gryan Miers

1 – Cameron Zurhaar

Chris Johnson

5 – Sam Walsh

4 – Sydney Sack

3 – Bailey Smith

2 – Liam Baker

1 – Connor Rozee

Matthew Richardson

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Syndey Stack

2 – Bailey Smith

1 – Nick Blakey

Warren Tredrea

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Sydney Stack

2 – Bailey Smith

1 – Xavier Duursma

Danny Frawley

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Baily Smith

2 – Sydney Stack

1 – Jordan Clark

Glen Jakovich

5 – Sam Walsh

4 – Connor Rozee

3 – Baily Smith

2 – Jordan Clark

1 – Sydney Stack

