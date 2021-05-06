Triple M On Air Coverage Round 8 2021

Where and when we're rockin' footy!

Article heading image for Triple M On Air Coverage Round 8 2021

Here's how and where Triple M will be rocking footy around Australia in Round 8 - thanks to McDonald's.

Triple M FM Melbourne (VIC time) 

Friday 7 May                            Richmond v Geelong, MCG

6:00p - 11.00p

Bounce: 7:50pm

Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne

Saturday 8 May                           GWS vs Essendon, GIANTS Stadium 

12:00p - 4:30p

Bounce: 2:10pm

Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua

 

Saturday 8 May                           North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium

4:30p - 7.20p

Bounce: 4:35pm

Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum

 

Saturday 8 May                            Melbourne vs Sydney, MCG

7:20p - 10.15p

Bounce: 7:25pm

Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua 

  

Sunday 9 May                               Western Bulldogs v Carlton, MCG  

1:00p - 6.00p

Bounce: 3:20pm

Call team: Mark Howard, Nathan Brown, Wayne Carey, Ross Lyon, Jay Clark, Ash Chua, Michael Roberts 

 

Sunday 9 May                            Brisbane vs Fremantle, Gabba

6:00p - 7.30p

Bounce: 4:40pm (joining the coverage at 6pm)

Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen

 

All Triple M Melbourne coverage is networked to Albury, Bendigo, Shepparton, Mildura and Hit Warragul

  

Triple M FM Adelaide (SA time)

Friday 7 May                            Richmond v Geelong, MCG

6:00p - 10.30p

Bounce: 7:20pm

Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne

Saturday 8 May                           GWS vs Essendon, GIANTS Stadium 

11:30a - 4:00p

Bounce: 1:40pm

Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua

 

Saturday 8 May                           North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium

4:00p - 6.50p

Bounce: 4:05pm

Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum

 

Saturday 8 May                            Port Adelaide vs Adelaide, Adelaide Oval

6:50p - 9.45p

Bounce: 6:55pm

Call team: Brenton Yates, Chris Dittmar, Dom Cassisi, Rhett Biglands, Greg Blewett

  

Sunday 9 May                               Western Bulldogs v Carlton, MCG  

12:30p - 5.30p

Bounce: 2:50pm

Call team: Mark Howard, Nathan Brown, Wayne Carey, Ross Lyon, Jay Clark, Ash Chua, Michael Roberts 

 

Sunday 9 May                            Brisbane vs Fremantle, Gabba

5:30p - 7.00p

Bounce: 4:10pm (joining the coverage at 5:30pm)

Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen

All Triple M Adelaide coverage is networked to Triple M Mt Gambier

 

Triple M Sydney FM (NSW time)

Friday 7 May                            Richmond v Geelong, MCG

6:00p - 11.00p

Bounce: 7:50pm

Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne

 

Saturday 8 May                            Melbourne vs Sydney, MCG

7:20p - 10.15p

Bounce: 7:25pm

Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua 

Triple M DAB+ Sydney (NSW time)

Saturday 8 May                           GWS vs Essendon, GIANTS Stadium 

1:35p - 4:30p

Bounce: 2:10pm

Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua

  

Triple M FM Brisbane (QLD time)

Sunday 9 May                            Brisbane vs Fremantle, Gabba

4:30p - 7.30p

Bounce: 4:40pm 

Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen

 

Gold FM Gold Coast (QLD time) 

Saturday 8 May                           Gold Coast vs St Kilda, Metricon Stadium

1:35p - 4:30p

Bounce: 1:45pm

Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen

Triple M Perth (WA time)

Friday 7 May                            Richmond v Geelong, MCG

4:00p - 9.00p

Bounce: 5:50pm

Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne

Saturday 8 May                           GWS vs Essendon, GIANTS Stadium 

10:00p - 2:30p

Bounce: 12:10pm

Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua

 

Saturday 8 May                           North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium

2:30p - 5.20p

Bounce: 2:35pm

Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum

 

Saturday 8 May                            Melbourne vs Sydney, MCG

5:20p - 8.15p

Bounce: 5:25pm

Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua 

  

Sunday 9 May                               Hawthorn vs West coast, MCG  

11:00a - 2.00p

Bounce: 11:10am

Call team: Barry Denner, Leigh Montagna, Dale Thomas, Kate McCarthy, Sarah Olle, Etham Meldrum

 

Sunday 9 May                            Brisbane vs Fremantle, Gabba

2:00p - 5.30p

Bounce: 2:40pm

Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen

All Triple M Perth coverage is networked to all Triple M WA Regionals

6 May 2021

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