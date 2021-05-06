Triple M On Air Coverage Round 8 2021
Where and when we're rockin' footy!
Here's how and where Triple M will be rocking footy around Australia in Round 8 - thanks to McDonald's.
Triple M FM Melbourne (VIC time)
Friday 7 May Richmond v Geelong, MCG
6:00p - 11.00p
Bounce: 7:50pm
Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne
Saturday 8 May GWS vs Essendon, GIANTS Stadium
12:00p - 4:30p
Bounce: 2:10pm
Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua
Saturday 8 May North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium
4:30p - 7.20p
Bounce: 4:35pm
Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum
Saturday 8 May Melbourne vs Sydney, MCG
7:20p - 10.15p
Bounce: 7:25pm
Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua
Sunday 9 May Western Bulldogs v Carlton, MCG
1:00p - 6.00p
Bounce: 3:20pm
Call team: Mark Howard, Nathan Brown, Wayne Carey, Ross Lyon, Jay Clark, Ash Chua, Michael Roberts
Sunday 9 May Brisbane vs Fremantle, Gabba
6:00p - 7.30p
Bounce: 4:40pm (joining the coverage at 6pm)
Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen
All Triple M Melbourne coverage is networked to Albury, Bendigo, Shepparton, Mildura and Hit Warragul
Triple M FM Adelaide (SA time)
Friday 7 May Richmond v Geelong, MCG
6:00p - 10.30p
Bounce: 7:20pm
Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne
Saturday 8 May GWS vs Essendon, GIANTS Stadium
11:30a - 4:00p
Bounce: 1:40pm
Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua
Saturday 8 May North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium
4:00p - 6.50p
Bounce: 4:05pm
Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum
Saturday 8 May Port Adelaide vs Adelaide, Adelaide Oval
6:50p - 9.45p
Bounce: 6:55pm
Call team: Brenton Yates, Chris Dittmar, Dom Cassisi, Rhett Biglands, Greg Blewett
Sunday 9 May Western Bulldogs v Carlton, MCG
12:30p - 5.30p
Bounce: 2:50pm
Call team: Mark Howard, Nathan Brown, Wayne Carey, Ross Lyon, Jay Clark, Ash Chua, Michael Roberts
Sunday 9 May Brisbane vs Fremantle, Gabba
5:30p - 7.00p
Bounce: 4:10pm (joining the coverage at 5:30pm)
Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen
All Triple M Adelaide coverage is networked to Triple M Mt Gambier
Triple M Sydney FM (NSW time)
Friday 7 May Richmond v Geelong, MCG
6:00p - 11.00p
Bounce: 7:50pm
Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne
Saturday 8 May Melbourne vs Sydney, MCG
7:20p - 10.15p
Bounce: 7:25pm
Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua
Triple M DAB+ Sydney (NSW time)
Saturday 8 May GWS vs Essendon, GIANTS Stadium
1:35p - 4:30p
Bounce: 2:10pm
Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua
Triple M FM Brisbane (QLD time)
Sunday 9 May Brisbane vs Fremantle, Gabba
4:30p - 7.30p
Bounce: 4:40pm
Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen
Gold FM Gold Coast (QLD time)
Saturday 8 May Gold Coast vs St Kilda, Metricon Stadium
1:35p - 4:30p
Bounce: 1:45pm
Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen
Triple M Perth (WA time)
Friday 7 May Richmond v Geelong, MCG
4:00p - 9.00p
Bounce: 5:50pm
Call team: Mark Howard, Luke Darcy, Jason Dunstall, Nathan Brown, Damian Barrett, Ash Chua, Tom Browne
Saturday 8 May GWS vs Essendon, GIANTS Stadium
10:00p - 2:30p
Bounce: 12:10pm
Call team: James Brayshaw, Luke Darcy, Wayne Carey, Billy Brownless, Bernie Vince, Damian Barrett, Emma Freedman, Ash Chua
Saturday 8 May North Melbourne vs Collingwood, Marvel Stadium
2:30p - 5.20p
Bounce: 2:35pm
Call team: Brian Taylor, Nathan Brown, Leigh Montagna, Jay Clark, Ethan Meldrum
Saturday 8 May Melbourne vs Sydney, MCG
5:20p - 8.15p
Bounce: 5:25pm
Call team: Barry Denner, Tim Solly, Kate McCarthy, Michael Roberts, Ash Chua
Sunday 9 May Hawthorn vs West coast, MCG
11:00a - 2.00p
Bounce: 11:10am
Call team: Barry Denner, Leigh Montagna, Dale Thomas, Kate McCarthy, Sarah Olle, Etham Meldrum
Sunday 9 May Brisbane vs Fremantle, Gabba
2:00p - 5.30p
Bounce: 2:40pm
Call team: Richard Champion, Brett Thomas, Simon Black & Belinda Mellen
All Triple M Perth coverage is networked to all Triple M WA Regionals